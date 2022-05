Calciomercato Lazio, dalla Turchia: obiettivo Icardi

ROMA – Blindare l’accesso alla prossima Europa League in casa della Juventus. È questo l’obiettivo dell’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri, che allo Stadium cerca i punti decisivi per blindare il quinto posto in classifica che garantirebbe alla Lazio di giocare in Europa anche la prossima stagione. Per la Juventus, invece, che chiuderà la stagione senza titoli per la prima volta dopo dieci anni, l’obiettivo è finire al meglio davanti ai propri tifosi, nel giorno dell’addio di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Per il successo in quota avanti i bianconeri, offerti a 2,30 su Snai e 888sport.it arrivando fino al 2,32 di Olybet.it, mentre si gioca invece tra 2,95 e 3,10 il colpo esterno. Oscilla tra 3,40 e 3,59 il segno «X». Partita tra due squadre che per motivi diversi cercano la vittoria, con i bookie che vedono prevalere il Goal, fissato tra 1,57 e 1,64 rispetto al No Goal offerto tra 2,20 e 2,30.Lunedì sera allo Stadium sfida nella sfida. Si troveranno infatti di fronte i due bomber del campionato, Ciro Immobile e Dusan Vlahovic. Attualmente il capitano laziale è il capocannoniere del campionato con quattro reti di vantaggio sul centravanti ex Fiorentina. In quota il ventottesimo centro stagionale dell’azzurro si gioca a 2,75, stessa quota di Vlahovic, mentre sale a 3 il gol “d’addio” allo Stadium di Paulo Dybala. Occhio anche a Sergej Milinkovic-Savic, sogno di mercato neanche troppo nascosto della dirigenza bianconera: un timbro del serbo lunedì sera vale 4,75 volte la posta.RED/Agipro

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: