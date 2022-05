Calciomercato Lazio, Strakosha saluta la Lazio per il Fulham

Se la Lazio è riuscita a convincere il giocatore biancoceleste Patric a rimanere, altrettanto non può dirsi per Thomas Strakosha. Nonostante i vari tentativi fatti, il suo futuro non sarà in biancoceleste. Come riporta La Repubblica, il calciatore albanese saluterà a fine stagione la società per vestire la maglia del Fulham. Il club si è appena aggiudicato la Championship (serie b inglese) ed è pronto a tornare in Premier. Il Fulham avrebbe scelto l’estremo difensore albanese che da tempo vuole giocare in Inghilterra. Manca solamente l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

