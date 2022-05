Futuro Acerbi, l’agente Pastorello: “A fine stagione ci confronteremo con il club, lavorare in questa situazione può essere complicato”

Si avvicina sempre di più l’inizio della finestra estiva di calciomercato. Le squadre, dopo una lunga stagione, sono pronte a rinforzare le proprie rose. Tra queste c’è la Lazio che, tra entrate ed uscite, dovrà lavorare molto sul fronte calciomercato. Come riporta il sito belga Hln.be, gli occhi dei biancocelesti sono finiti su Casper Nielsen, centrocampista danese in forza all’Union Saint-Gilloise, squadra che milita nella Pro League, massima divisione del campionato belga. La Lazio sembra avere un concreto interesse per il classe 1994. Ma i biancocelesti non sono gli unici, visto che anche in Premier League (Inghilterra) e in Ligue 1 (Francia) Nielsen ha attirato interesse. Il Club Brugge sembra aver chiesto informazioni sul centrocampista danese, ma la netta preferenza del calciatore sarebbe quella del trasferimento all’estero. Nielsen ha un contratto con l’Union Saint-Gilloise fino al 2024, prolungato proprio la scorsa estate. Le cifre richieste dal club di appartenenza non sono chiare ma, visto il grande interesse per il calciatore nato in Danimarca, le cifre potrebbero salire in questa finestra di mercato estiva fino a raggiungere circa sette milioni di euro.

