Calciomercato, derby tra Lazio e Roma per un centrocampista: Sarri avrebbe contattato personalmente il giocatore

La fine della stagione è alle porte e con essa anche l’inizio del prossimo calciomercato. La Lazio si sta guardando intorno per regalare a Sarri i giocatori di cui ha bisogno e, secondo quanto riportato da Notizie.com, lo stesso allenatore avrebbe contattato personalmente Nemanja Matic. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester United, era già stato accostato alla Roma, forte dei buoni rapporti con Mourinho. Vedendo come il mister si sia esposto per portare a casa Hysaj e Pedro, non c’è da stupirsi se anche questo affare dovesse andare in porto. Alla Lazio servirà un vice-Leiva e Matic sembrerebbe essere il prescelto di mister Sarri.

