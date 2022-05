Calciomercato Lazio, spunta anche Ferrari per la difesa

Nel prossimo calciomercato, la difesa sarà uno dei reparti da ricostruire per la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, visto l’addio di Luiz Felipe e la situazione Acerbi, la società biancoceleste dovrà acquistare due centrali. Romagnoli è il sogno, ma bisognerebbe alzare l’offerta ed è molto più probabile la sua permanenza al Milan. Per questo motivo che si starebbe pensando al giocatore Ferrari. Il 30enne del Sassuolo costerebbe 6/7 milioni di euro e non avrebbe troppe pretese di ingaggio, guadagnando attualmente 1,2 milioni con i neroverdi. Per quanto riguarda il secondo centrale, Casale resterebbe l’obiettivo principale. Il tecnico laziale Maurizio Sarri starebbe pensando anche Rugani, ma quest’ultimo dovrebbe abbassare le sue pretese economiche.

