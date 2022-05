ESCLUSIVA| Calciomercato Lazio, la situazione Fagioli

Questa mattina è circolata la notizia di un possibile interesse della Lazio nei confronti di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus in prestito alla Cremonese. Tuttavia, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, i biancocelesti non si sarebbero ancora mossi in nessuna direzione nei confronti del promettente centrocampista. Fagioli, inoltre, è in scadenza nel 2023 con la Juventus, e la priorità rimane quella di rinnovare con i bianconeri: per questo motivo le due parti stanno parlando proprio in questi giorni con il fine di prolungare il contratto a uno dei giocatori più promettenti del panorama italiano.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: