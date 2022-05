Lazio Women-Roma, Catini: “Complimenti alle ragazze, nessun rimpianto. E sul futuro…”

Il tecnico della Lazio Women Massimiliano Catini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo il derby contro la Roma:

“Abbiamo dato il massimo, non volevamo mollare su ogni pallone. Complimenti quindi alle ragazze per la prestazione, nonostante il risultato. Non potevamo chiedere di più, il derby è una partita che ti dà stimoli: sul campo abbiamo risposto, dando tutto quello che avevano. L’obiettivo finale purtroppo è stato fallito, l’intento comune era quello di mantenere la categoria.

Nel girone di ritorno però ce la siamo giocata con ogni squadra, raccogliendo quanto seminato nella prima parte. Alle ragazze ho sempre detto di non avere rimpianti e credo che non ce ne siano. Non esistono gare facili in questo campionato, visto che il livello cresce di anno in anno. Ci è sicuramente mancata anche un po’ di fortuna, oltre che a qualcosa in più sul campo.

Futuro? Parlerò con la Società per capire quali saranno i programmi. A prescindere da tutto, avrò un’immensa gratitudine verso la Società per l’opportunità che mi è stata concessa”.

