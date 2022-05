CdS| Rebus attacco, Immobile si o Immobile no?

La caviglia ieri mattina era gonfia e dolorante. Ciro ha voluto provare lo stesso ed è sceso in campo per un allenamento differenziato. Da Formello, in serata, filtrava pessimismo, più no che si, vedremo cosa succederà oggi. Non è bastata una settimana di riposo, appena forza la caviglia, si gonfia di nuovo. Il capitano della Lazio ha due obiettivi: centrare la qualificazione in Europa League e vincere il quarto titolo dei marcatori in Serie A in carriera. Ha segnato 27 gol e ne ha 4 di vantaggio rispetto alla punta della Juventus a due partite dal termine della stagione. Sarri ha provato Cabral da una parte, Felipe Anderson dall’altra. Pedro è recuperato, ma non può avere un’autonomia di 90 minuti. I primi due sembrano sembrano avere maggiori possibilità di ricoprire il ruolo di prima punta in caso di forfait di Immobile. Alternativa sulle fasce potrebbe anche essere il baby Romero (17 anni). Alla Lazio servono punti per entrare in Europa League. Sarri rischierà il meno possibile.

Fonte Corriere dello Sport

