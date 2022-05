SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Juventus

Domani alle ore 20.45 si concluderà la 37esima giornata di SerieA con Juventus-Lazio. I biancocelesti, dopo il successo ottenuto all’Olimpico contro la Sampdoria (2-0), sono sempre più vicini dal raggiungere l’obiettivo Europa e per questo sarà importante vincere al Allianz Stadium. I bianconeri, dopo aver mancato di poco la Coppa Italia, cercheranno di aggiudicarsi il successo per dimenticare l’amara sconfitta.

LA JUVENTUS – Uscendo sconfitta dalla finale di Coppa Italia, la prima stagione dell’Allegri-bis in bianconero finisce con zero titoli per la prima volta nelle ultime undici stagioni della Vecchia Signora. I risultati ottenuti dalla Juventus sono al di sotto delle aspettative, del valore della rosa e delle ambizioni della società. La classifica di Serie A dice che la squadra di Massimiliano Allegri non ha reso secondo i suoi reali valori, è un dato di fatto che si intuisce anche da un dato più o meno empirico come il valore della rosa: 555,6 milioni di euro secondo Transfermarkt, il più alto del campionato. Una squadra del genere avrebbe dovuto come minimo competere per lo scudetto, soprattutto in un campionato come la Serie A 2021/22, un torneo la cui lotta per il titolo si chiuderà con una quota punti non molto elevata, mentre invece la Juve avrà raggiunto a fatica i 70 punti. La vittoria contro la Lazio andrebbe ad addolcire il saluto ai tifosi e l’addio di Chiellini, annunciato nei giorni precedenti.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

LA STELLA – Matthijs de Ligt è il miglior difensore della rosa bianconera. Il giocatore ha realizzato 3 gol e fornito 1 assist. Per le sue reti e per il suo straordinario rendimento invece il giocatore serbo Vlahovic si è distinto dal suo arrivo in attacco, realizzando ben 23 reti e 5 assist. Ma nonostante questi numeri, molti tifosi non sono stati contenti del rendimento del giocatore serbo, il grande acquisto di gennaio, che però non sta rendendo come nel suo passato alla Fiorentina. In vista di domani, una Juve che dopo tanto esce senza titoli sarà più carica che mai per vincere contro la Lazio e cercare di aggiudicarsi i tre punti per la classifica.

IL PRECEDENTE – L’ultima sfida tra le due squadre risale al novembre del 2021, quando nella gara d’andata la Juventus si impose all’Olimpico per 0-2 sulla Lazio. L’equilibrio della partita fu rotto da un calcio di rigore trasformato da Bonucci al 23′ e accordato per fallo di Cataldi su Morata. La reazione dei biancocelesti apre spazi che la rosa di Allegri sfrutta e all’83’ Reina stende Chiesa: è ancora rigore realizzato da Bonucci.

