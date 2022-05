Juventus-Lazio, Luis Alberto nel pre partita: “Vogliamo i tre punti, l’Europa è fondamentale”

Nel pre partita di Juventus–Lazio, il giocatore biancoceleste Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “È una partita difficile, c’è uno stadio che sosterrà la Juventus al massimo. Noi vogliamo i tre punti anche perché sappiamo quello che valgono e vogliamo l’Europa e il quinto posto. Non abbiamo parlato della vittoria del 2017. Sappiamo però che giochiamo contro una grande squadra e nulla è scontato. Noi scendiamo in campo per noi stessi senza guardare agli eventi che festeggerà la Juventus. Vogliamo vincere perché l’Europa è fondamentale per noi ed è importante anche per la società”.

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista della Lazio ha dichiarato: “La scorsa partita abbiamo giocato meglio. Sappiamo che con una vittoria il quinto posto è chiuso. Questo per noi è importante“.

