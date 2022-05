Giudice Sportivo, confermata la squalifica di Patric

La Lega Serie A ha pubblicato le scelte del Giudice sportivo in merito alla giornata che si è conclusa ieri sera con Juventus-Lazio. Di fatto è stata confermata la squalifica di Patric, ammonito e già in diffida. Il difensore biancoceleste salterà il match contro l’Hellas Verona così come anche Gunter per lo stesso motivo. Due giornate, invece, a Kyine del Venezia in prestito dalla Lazio per il calcio rifilato a Pellegrini.

