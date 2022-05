Il Tempo | Immobile ci prova per sabato

Una corsa contro il tempo quella di Immobile.

Come riportato da Il Tempo, l’attaccante biancoceleste vuole esserci contro il Verona. È dispiaciuto Ciro, aveva promesso ai tifosi che avrebbe stretto i denti: le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. Intanto la società ha messo in vendita i biglietti per la gara contro la formazione di Tudor. Si va avanti con i prezzi popolari visti con la Sampdoria. L’unica eccezione è rappresentata dagli Under 14: stavolta pagheranno anche loro 10 euro in tutti i settori. Da segnalare invece l’iniziativa per i tifosi che andranno in Monte Mario: chi comprerà il biglietto a tariffa speciale, avrà la possibilità di scegliere tra tre menu «adulti», ed uno «per bambini». Potendo così gustare la cena presso la Sala Monte Mario Gold.