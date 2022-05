Lazio-Hellas, la Curva Nord invita tutti allo stadio

La Lazio si appresta a giocare la sua ultima partita in casa contro l’Hellas Verona il prossimo sabato alle ore 20:45. Per quell’occasione la Curva Nord fa una richiesta ben precisa ai tifosi biancocelesti tramite i propri social. Questo il messaggio lanciato: “Laziali, coloriamo il nostro stadio, la nostra curva! Per l’ultima di campionato contro il Verona invitiamo tutti i tifosi a portare con sé una bandiera biancoceleste, una maglietta e una sciarpa (chiaramente in linea con lo stile che ci contraddistingue). La nord dovrà essere un muro colorato coi nostri vessilli. Si festeggia l’ingresso in Europa ma soprattutto facciamo vedere a tutti chi siamo. Perché la Lazio è dei suoi tifosi. Saremo tristi o felici, che ti importa? Saremo l’uno accanto all’altro”. L’Olimpico si prepara all’ultimo saluto in questa stagione alla propria Lazio.

