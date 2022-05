Insigne dà una festa di addio al Napoli: presenti anche Reina e Hysaj

Si sta concludendo il campionato e con esso anche l’avventura di Lorenzo Insigne al Napoli. L’attaccante partenopeo, infatti, si trasferirà in Canada e ha così deciso di dare una festa per salutare la città, la squadra e gli amici che lo hanno accompagnato in questi lunghi anni. Tra questi, anche i suoi ex compagni Pepe Reina e Elseid Hysaj, ormai in forza alla Lazio. I due biancocelesti hanno anche postato delle foto con Insigne in cui gli augurano buona fortuna.

