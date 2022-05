Lazio-Verona, ecco la designazione arbitrale

La Lazio ha trovato in Marcos Antonio il regista del futuro. Il centrocampista, che prenderà il posto di Leiva, è di proprietà dello Shaktar Donetsk. 22 anni a giugno, è stato un pallino per diverse squadre: lo voleva Fonseca alla Roma, ci ha pensato la Juventus per sostituire McKennie. Era molto vicino al ritorno in prestito al Flamengo, ma qualcosa è andato storto. Ecco che allora Tare ne ha approfittato. L’accordo è vicino alla chiusura intorno ai 9 milioni.

Il giocatore è fermo dallo scorso dicembre e ha voglia di rimettersi in corsa. Molti lo paragonano a Ramires. E’ un centrocampista molto tecnico, viene considerato offensivo, dinamico e bravo negli inserimenti. Per il momento il colpo è stato bloccato, il giocatore potrebbe sbarcare a Roma già dopo la fine del campionato per porre la propria firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti. L’acquisto è stato avallato da Sarri, che da sempre si interessa ai giovani. Un colpo che può tornare utile per il suo scacchiere.

E’ ancora top secret il nuovo Milinkovic, sempre se dovesse partire. La Juventus si allontana ma rimangono vive le piste che lo portano all’estero. Tare lavora anche per l’attacco: si è lanciato su Bourigeaud del Rennes, mezzala trasformata in Ala. Inoltre ieri sono spuntate le candidature di Takumi Minamino, 27enne giapponese, e Messias del Milan. Per il vice-Immobile il prescelto di Sarri è Caputo, un nome indicato già a gennaio ma che non poteva muoversi aver esordito in Serie A sia con il Sassuolo che con la Sampdoria nella stessa stagione.

Il Corriere dello Sport

