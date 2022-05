AURONZO 2022 – Dal 6 luglio al 22 in Veneto, almeno quattro le amichevole previste

Marco Canigiani – “Quindici anni insieme è un record per il calcio italiano e siamo orgogliosi di questo. Sarà un classico ritiro con le partite amichevoli, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati due anni fa con il 100% della capienza e tutte le iniziative”

Tatiana Pais Bacher, sindaco Auronzo di Cadore – “E’ un piacere essere qua, presentiamo un ritiro senza restrizioni e questo ci fa enorme piacere. I quindici anni è un traguardo storico anche perchè è il nostro ultimo anno del mandato della nostra amministrazione. In questi anni siamo cresciuti come iniziative e come infrastrutture. Auronzo offre una natura bellissima ma soprattutto voglio sottolineare il rapporto che si è creato fra la Lazio, i suoi tifosi e tutta la cittadinanza. Abbiamo già siglato il rinnovo anche per il 2023 di cui siamo molto onorati”

Enrico Zandegiacomo, vicesindaco Auronzo di Cadore – “Voglio ringraziare e salutare il Presidente Lotito per l’ospitalità così come Gianni Lacchè. Quindici anni sono davvero tanti, il ritiro della Lazio è l’evento principale che abbiamo e siamo orgogliosi perchè abbiamo duplicato le presenze rispetto all’inizio della nostra avventura. Abbiamo fatto nuovi lavori al campo fra drenaggio e irrigazione, abbiamo cominciato l’installazione del nuovo impianto di illuminazione al led per un totale di trecentomila euro di lavori. Quest’anno non ci saranno restrizioni quindi sarà libero l’accesso al campo, ci sarà una nuova tribuna metallica che ospiterà 650 persone per un totale di oltre mille spettatori. Oltre a questo nei primi giorni ci sarà in contemporanea il Test Event dei campioni di Canoa Junior quindi conviveremo con questi due eventi. La Lazio ed Auronzo sono un connubio consolidato con tanti bambini che tifano i biancocelesti e non vedono l’ora che la squadra arrivi. Ringrazio voi giornalisti che ci date grande visibilità e soprattutto i tifosi perchè ci danno un grande ritorno per le nostre attività”

Gianni Lacchè, Media Sport Event – “Ringrazio il Presidente Lotito per permetterci di organizzare il ritiro ad Auronzo. Ci saranno delle migliorie sulla logistica, tornerà la “Notte Biancoceleste”, per le partite siamo in attesa di ufficializzarle tutte. Abbiamo migliorato anche la postazione stampa per permettere di lavorare meglio agli addetti ai lavori. Per il rinnovo il Presidente ci ha fatto penare ma sono orgoglioso di rimanere anche nel 2023″

Claudio Lotito, Presidente della Lazio – “Saranno sedici anni con Auronzo, un traguardo importante. Ci ospita un ambiente ideale per lavorare che a noi suscita un grande entusiasmo, ci sentiamo a casa. Sto provando anche a creare una casa della Lazio sul posto. Noi dobbiamo essere incentivati per poter proseguire su questo percorso perchè oggi la Lazio non è la stessa di diciannove anni fa, abbiamo un appeal completamente diverso. Lancio un monito: “Dateve da fa e trovate i soldi” (ride, ndr). La mia è stata una scelta emozionale ma non vi nascondo che avevamo soluzioni alternative più remunerative per cui è fondamentale crescere tutti insieme. Mi auguro che le nuove elezioni del comune possano permetterci di proseguire con questo rapporto. Il ritiro comporta tante problemi e questa amministrazione ha fatto enormi sforzi per risolverli. Spero che l’ambiente si metta alle spalle ogni guerra, vorrei che si aprisse una stagione nuova e diversa. La Lazio ha grandi potenzialità e il sottoscritto lavora solo per il bene della società, insieme dobbiamo trasmettere questo orgoglio a tutti cosa che viceversa non avviene. Noi laziali cerchiamo sempre il pelo nell’uovo ma i fatti dimostrano una realtà completamente diversa. Forza Lazio e venite numerosi per seguire la squadra da vicino”

Quali sono le date ufficiali del ritiro?

“Le date sono dal 6 al 22 luglio ma siamo in attesa di una conferma definitiva”

Ci sarà il Village per i tifosi?

“Stiamo valutando in base all’area che abbiamo a disposizione perchè il territorio non è particolarmente idoneo ma stiamo studiando per il futuro. Ricordo che avremo il Summer Camp a Santo Stefano di Cadore e ci saranno momenti di interazione con la squadra”

Quali squadre affronterà la Lazio?

“Per rispetto non posso fare nomi ma la Lazio affronterà la selezione locale, una di Eccellenza o Serie D, una di Serie C e chiuderemo con un club di Serie B o straniero”

Ci saranno migliorie per le strutture ricettive?

“Vogliamo sottolineare che il ritiro della Lazio non dà visibilità solo ad Auronzo ma a tutto il territorio del Cadore”

La squadra e le nuove maglie saranno presentate ad Auronzo?

“Stiamo concordando con il Comune una data per presentare la squadra e una maglia. Farlo allo Zandegiacomo ci è piaciuto per cui potremmo proporla nuovamente”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: