FORMELLO – Luis Alberto e Immobile out, Basic e Pedro in. Dubbio in difesa fra Luiz Felipe e Radu

Ultimo allenamento della stagione per la Lazio che domani concluderà il proprio campionato con il match casalingo contro l’Hellas Verona. Maurizio Sarri non potrà contare su due elementi fondamentali della rosa come Ciro Immobile e Luis Alberto, il primo è fermo ai box da ormai due settimane per un fastidio alla caviglia mentre il secondo si è fermato per un problemino muscolare. Il posto del capitano biancoceleste sarà preso da Felipe Anderson come falso nueve e l’inserimento di Pedro sulla corsia di destra e la conferma di Zaccagni sulla fascia mancina. In mezzo al campo ritornerà titolare Lucas Leiva nella sua ultima gara alla Lazio, ai fianchi del brasiliano si muoveranno Milinkovic e Basic. Dietro i dubbi maggiori con due soluzioni possibili per sostituire lo squalificato Patric. Il cambio naturale è Luiz Felipe in coppia con Acerbi e sui terzini Lazzari e Marusic. L’alternativa è l’adattamento del montenegrino al centro della difesa insieme ad Acerbi e l’inserimento di Stefan Radu sulla corsia mancina. Due ipotesi concrete, la prima soluzione rimane favorita. Nessuna questione invece per quanto riguarda la porta con Strakosha a difesa dei pali biancocelesti. Aggregati alla prima squadra anche i giovani della Primavera Marinacci, Bertini e Crespi che sperano almeno in una convocazione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: