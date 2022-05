Il bilancio delle ultime di campionato dal 2000 ad oggi: la Lazio non vince dal 2015

Domani sera, con la partita con il Verona, si concluderà la stagione 2021/22. La Lazio è qualificata in Europa League e potrebbe stare tranquilla, ma, come chiarito da giocatori e mister dopo la partita contro la Juventus, è importantissimo vincere per arrivare al quinto posto. I biancocelesti concluderanno il campionato in casa e ciò non accadeva dal 2018: le ultime due stagioni, infatti, per via degli Europei che si sarebbero svolti anche all’Olimpico, Lazio e Roma hanno giocato l’ultima fuori casa.

ULTIMA VITTORIA

I biancocelesti non vincono l’ultima di campionato dal 31 maggio 2015, quando si imposero per 2-4 a Napoli. La gara è stata da mozzare il fiato: doppio vantaggio biancoceleste nel primo tempo con Parolo e Candreva, raggiunti nella ripresa dalla doppietta di Higuain. Dieci minuti dopo la rete del pareggio, viene fischiato un rigore per il Napoli, tirato alto proprio da Higuain. La Lazio riprende coraggio e allo scadere del secondo tempo, dopo soli 120 secondi dal suo ingresso, Onazi sigla la rete del 2-3. Chiude i giochi Klose in pieno recupero, portando il risultato sul 2-4 e decretando così la fine della partita. Quella vittoria permise alla Lazio di qualificarsi ai preliminari di Champions League.

BILANCIO TOTALMENTE NEGATIVO CON INZAGHI

Dall’anno successivo, le ultime di campionato non sono mai state vinte: si ricordano Sassuolo-Lazio 2-0 (2020/2021), Napoli-Lazio 3-1 (2019/20), Torino-Lazio 3-1 (2018/19), Lazio-Inter 2-3 (2017/18), Crotone-Lazio 3-1 (2016/17) e Lazio-Fiorentina 2-4 (2015/16). Dunque negli ultimi anni, sotto la guida di Inzaghi, il bilancio è stato totalmente negativo. La gara più amara è sicuramente quella contro l’Inter, che è stata l’ultima giocata in casa prima di quest’anno. Ci si giocava l’accesso alla Champions League proprio con i nerazzurri. La Lazio, inizialmente in vantaggio grazie ad un autogol di Perisic e poi raggiunta dalla rete di D’ambrosio, chiude il primo tempo sul 2-1 con il magnifico contropiede di Felipe Anderson. Il secondo tempo sembrava nelle mani dei biancocelesti, se non fosse per i 4 minuti di follia: rigore per l’Inter causato da De Vrij, che qualche giorno dopo si sarebbe trasferito proprio a Milano sponda nerazzurra, espulsione di Lulic e sorpasso di Vecino all’82’. La Lazio perde così il treno per la Champions, qualificandosi nuovamente per l’Europa League.

DAL 2000 AL 2014

Guardando ancora più indietro, però, la situazione cambia. Dal 2000 al 2014, la Lazio ha vinto ben 9 gare, di cui 8 in casa. Nell’anno dello Scudetto si giocò Lazio-Reggina che terminò 3-0 e, combinata alla sconfitta della Juve, permise ai biancocelesti di vincere il secondo scudetto della loro storia. Altra gara storica, quella del 5 maggio 2002: Lazio-Inter, terminata 4-2, che con questo risultato consegnò lo scudetto alla Juventus e quindi viene considerato dai tifosi nerazzurri uno “sgambetto” per via del gemellaggio tra le due tifoserie. In seguito ricordiamo Lazio-Modena 2-1 (2003/04), Lazio-Parma 1-0 (2005/06)e Lazio-Napoli 2-1 (2007/08). Poi tre vittorie di fila dal 2010 al 2012: Lazio-Udinese 3-1, Lecce-Lazio 2-4, Lazio-Inter 3-1. Infine, l‘ultima vittoria in casa, risalente al 2014 contro il Bologna (1-0).

