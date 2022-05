SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Hellas Verona

Domani sera all’Olimpico si disputerà l’ultima giornata del campionato di SerieA Lazio-Hellas Verona. I biancocelesti, dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus (2-2), hanno confermato il quinto posto in classifica e raggiunto di conseguenza l’obiettivo Europa. Nonostante ciò, la rosa di Sarri cercherà di prendersi la sua rivincita vista la pesante sconfitta dell’andata (4-1). La squadra di Tudor, in seguito al risultato ottenuto in casa contro il Torino (0-1), spera di ottenere il successo e aggiudicarsi i tre punti in palio per concludere bene la stagione.

L’HELLAS VERONA – Giunti ormai alla fine del campionato, l’Hellas Verona occupa la nona posizione con 52 punti. Un ottimo risultato considerando che il suo record in Serie A in una singola stagione nell’era dei tre punti a vittoria è stato di 54, ottenuti nel 2013/2014 con Andrea Mandorlini alla guida. Gli scaligeri hanno anche portato a segno 62 reti nel campionato in corso (come nel 2013/14): non hanno mai segnato di più in una singola stagione nella loro storia in Serie A. Inoltre, il Verona è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato.

LA STELLA – Grande protagonista del Verona è sicuramente Giovanni Simeone per aver realizzato 16 reti nel corso di questa stagione. E’ un attaccante molto versatile, utilizzabile con efficacia in diversi ruoli del fronte offensivo. Opportunista in area di rigore, devastante e rapido in campo aperto, dimostra di saper colpire l’avversario sia col sinistro che col destro. La squadra biancoceleste è la sua vittima preferita: sette gol in 11 sfide. Grazie alla sua fisicità e al suo spirito di sacrificio la squadra beneficia del suo contributo fondamentale anche in fase difensiva. Nel match d’andata contro i biancocelesti, il Cholito è diventato il secondo giocatore nella storia del Verona a realizzare almeno quattro reti in una singola partita di Serie A.

LA FORMAZIONE- (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

IL PRECEDENTE – L’ultima partita tra i due team risale all’ottobre del 2021, quando nella gara d’andata uno scatenato Hellas Verona si impose per 4-1 sulla Lazio. Dominò la squadra gialloblù nel primo tempo: ci fu la chance per Caprari, due volte Ilic e Barak sul quale Reina si salvò. Alla mezz’ora si accese il Cholito: firmò l’1-0 sull’assist di Caprari e fece la sua personale doppietta dopo 6′ con un gran destro dalla distanza. Dopo l’intervallo Immobile accorciò le distanze grazie all’errore di Montipò, Felipe Anderson sfiorò poi il 2-2 ma Simeone calò il tris personale portando il risultato finale sul 4-1.

