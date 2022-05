Lazio-Hellas Verona, Sarri nel post partita: “Abbiamo fatto un percorso, cambiato il modo di pensare calcio. Milinkovic? Lotito mi ha detto…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato il match Lazio-Hellas Verona, finito 3-3. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un percorso, cambiato il modo di pensare calcio. Il lavoro dei ragazzi ci ha portato a dar questi segnali di buona crescita. Abbiamo tanti giocatori in scadenza o richiesti dal mercato, c’è il rischio di fare un nuovo anno zero. Milinkovic?Di questa partita stagione non vi interessa? Abbiamo fatto il 90 poco fa, datemi 2-3 giorni di riposo. Dobbiamo parlare con la società. Non posso parlare con loro, non so come sarà. Lotito mi ha detto che Sergio non è in vendita, sarei contento di ripartire da lui. Non mi fa piacere subire tanti gol, un miglioramento l’abbiamo fatto anche da questo punto di vista nel ritorno. Non è ancora abbastanza, stiamo prendendo gol in partite dove non concediamo tanto come a Torino o a La Spezia. Sono soddisfatto e contento di come si è cementato il gruppo a un certo punto della stagione. Abbiamo risolto gran parte dei problemi che avevamo, qualcuno ci è rimasto ancora. L’importante è non avere passaggi a vuoto”.

