CdS | Una passeggiata sotto la curva: tutti con Sarri

La gioia finale e il saluto alla Nord.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Olimpico applaude l’allenatore, che prima della gara aveva detto “Contenti di ciò che costruiamo”. L’incontro Sarri–Lotito potrebbe essere imminente. L’attuale intesa termina il 30 giugno 2023, sarebbe un segnale importante guardare al futuro a testa e alta e con una scadenza posticipata. Va programmata insieme la Lazio che verrà, a partire da quella che dovrà continuare il proprio processo di trasformazione la prossima estate.

Sarri ha centrato l’obiettivo che si era prefissato al momento del suo arrivo: «La Lazio ha chiuso sesta l’anno scorso, possiamo arrivare quinti, possiamo arrivare settimi…», aveva detto in sala stampa il giorno della presentazione ufficiale, datata luglio 2021. L’approccio complicato è stato superato, per la prima volta dalla stagione 2014-2015 la Lazio ha ottenuto più punti nel girone di ritorno che in quello d’andata (33 contro i 31 conquistati nei primi diciannove turni). Un rendimento in crescendo che dimostra quanto sia riuscito a entrare nella testa dei calciatori in maniera graduale, mettendosi alle spalle le avversarie in lotta per un posto in Europa League. «Mi importa gettare le basi per il futuro, non la posizione in classifica», aveva raccontato qualche mese fa, sottolineando l’importanza del suo lavoro a prescindere dal piazzamento finale. Ma arrivare sopra la Roma (è successo per il terzo anno di fila), al di là delle dichiarazioni, gli avrà sicuramente regalato una soddisfazione in più. Adesso non bisogna sprecare altro tempo: la sintonia va trovata per immaginare una Lazio sempre più ambiziosa.

