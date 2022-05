Lazio-Verona, Pedro nel post partita: “Felice per questa stagione e per l’obbiettivo raggiunto. Pensiamo già a migliorare per l’anno prossimo”

Questa sera contro l’Hellas Verona è stata l’ultima partita con la maglia biancoceleste per Lucas Leiva. Per l’occasione, il calciatore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Oggi è stata la mia ultima partita con questa maglia, che ho sudato e onorato per 198 partite. Abbiamo vinto insieme 3 titoli. 5 anni bellissimi. Voglio ringraziare la mia famiglia per essere sempre presente e pronta a darmi la tranquillità necessaria, così da potermi dedicare al meglio al mio lavoro e la mia passione. Ai miei compagni di ‘battaglia’ voglio di GRAZIE per avermi accolto in modo unico fin dal primo giorno. Grazie a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori che danno sempre il massimo per aiutarci. Grazie a mister Inzaghi per la fiducia che mi ha dato in un momento molto delicato della mia carriera, con te sono riuscito ad avere i miei migliori anni come professionista. Grazie a mister Sarri per l’opportunità di imparare cose nuove a 35 anni. Grazie 🤩 ad ogni componente dello staff tecnico, sempre disponibili nell’aiutarmi, dandomi i giusti mezzi e consigli di cui avevo bisogno in questi 5 anni. Vado via con la convinzione di aver dato il massimo per questa maglia, ho imparato ad amare la città di Roma e la mia/nostra Lazio e non dimenticherò mai tutti gli amici che ho conosciuto qui. Ora con serenità deciderò il mio futuro…Vi voglio bene e sempre forza LAZIO 🤍💙Lucas Leiva”.

