Lazio-Verona, Strakosha: “Non trovo le parole per ringraziare la famiglia biancoceleste, me ne vado con il cuore spezzato”

La Lazio conclude la stagione con un pareggio, maturato in casa con il Verona per 3-3. Al termine della gara, il portiere biancoceleste Thomas Strakosha, in procinto di lasciare la Capitale, ha voluto dare addio alla Società ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole:

“Impossibile trovare parole per ringraziare la famiglia Lazio. I tifosi che i sono stati sempre vicino, lo staff, tutti i ragazzi della primavera. Sono stati anni bellissimi per me, e non ti nascondo che me ne vado un po con il cuore spezzato. Sono arrivato qui da ragazzino, e come tutte le cose belle a un certo punto si arriva ad una fine. Non mi sarei mai aspettato un percorso così, spero di aver lasciato ai ragazzini che sognano di giocare con questa maglia un punto di riferimento ed uno stimolo importante. Mi riarderà sempre della Lazio, sarò sempre un tifoso biancoceleste. Non ho mai parlato con nessun club prima della fine della stagione per rispetto di questa società. Auguro il meglio a tutti i tifosi e a questa squadra, perché se lo merita. Una partita che più mi è rimasta con questa maglia? Direi il primo derby, ma sono tropo quindi è difficile per me. La partita che vorrei rigiocare probabilmente è quella contro l’Inter, quando abbiamo perso l’occasione di entrare in Champions League.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: