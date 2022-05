Calciomercato Lazio, piace Udogie dell’Udinese

Secondo quanto riportato da La Repubblica tre big di Serie A sarebbero sulle tracce di Destiny Udogie dell’Udinese, esterno sinistro che quest’anno si è messo in mostra in campionato facendo facendo vedere ottime cose e concludendo al meglio la stagione con il gol contro la Salernitana nella vittoria esterna per 0-4. Tra questi club, oltre a Inter e Juventus, ci sarebbe anche la Lazio. L’esterno sinistro piace un sacco a Sarri, ma l’Inter, in caso di mancato rinnovo di Perisic, potrebbe cercare l’affondo come sostituto di Gosens.

