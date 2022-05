Immobile, il capitano biancoceleste ringrazia sui social per il titolo ottenuto- FOTO

Ciro Immobile ha vinto per la quarta volta la classifica dei marcatori della SerieA. Un traguardo importante in quanto è il primo italiano a riuscire in quest’impresa. Per l’occasione, il capitano della Lazio ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “A Mia moglie ed ai miei figli alla mia famiglia ai miei compagni di squadra al mister e al suo staff ai tifosi a tutto il mondo Lazio e alla gente che lavora dietro le quinte ma che ci fa sentire speciali. GRAZIE 💙 siamo a 4 senza di voi non c’è l’avrei mai fatta @official_sslazio”

