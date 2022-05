Infortunio Immobile, microfrattura per l’attaccante della Lazio: stop più lungo del previsto

Con la gara dell’Olimpico contro l’Hellas Verona terminata 3-3 la Lazio va in vacanza con appuntamento ai primi di luglio per ricominciare con una nuova stagione, la seconda di Sarri sulla panchina biancoceleste in cui si proseguirà con il percorso intrapreso e molto passerà anche dal mercato. Nella partita contro il Verona ha brillato Cabral nella sua terza partita da titolare da quando è alla Lazio: una prestazione fatta di contenimento, gestione e rapidità nelle ripartenze condita anche dal gol, primo e unico della sua avventura a Roma. Un’ottima prestazione che, tuttavia, non cambierà i piani del club. L’attaccante capoverdiano non continuerà infatti la sua avventura qui a Roma: un chiaro indizio era giunto anche dal mancato impiego di Maurizio Sarri e l’obbligo di riscatto sfumato i primi di Aprile. Ma ora, al termine della stagione e a carte scoperte, è una certezza: Cabral farà ritorno allo Sporting Lisbona.

