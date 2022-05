Serie A, le Top 11 della stagione 2021-2022: in una non c’è Immobile

La Serie A 2021-2022 è ufficialmente conclusa con le due sfide salvezza di Cagliari e Salernitana andate in scena ieri sera. E’ allora arrivato il momento dei bilanci e diversi siti e portali stanno già pubblicando la loro Top 11 di questa Serie A. E’ il caso, ad esempio, di OptaPaolo e di GOAL che tramite i propri profili social hanno pubblicato la loro formazione. In entrambi i casi è presente un giocatore della Lazio: nella formazione di OptaPaolo che, viene specificato, tiene conto dei dati Opta, è presente, naturalmente, Ciro Immobile. Anche quest’anno il bomber biancoceleste ha detto la sua riuscendo a vincere la classifica cannonieri pur con diverse partite non giocate per covid o per infortunio.

XI – Here is the Serie A 2021/22 best XI based on Opta data. Sublime. pic.twitter.com/tNTHltRr83 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 23, 2022

Immobile non trova, però, clamorosamente spazio in quella di GOAL, dove il biancoceleste presente è Milinkovic-Savic, autore di una stagione superba in rappresentanza della sua grande crescita soprattutto a livello tattico.

Tanto Milan, Bremer, la rivelazione Molina

Ma anche Koulibaly, Brozovic, Milinkovic-Savic, Berardi e Lautaro 👏 La top 11 della Serie A 2021/22 🔝 pic.twitter.com/2RIUMX9bAo — GOAL Italia (@GoalItalia) May 23, 2022

