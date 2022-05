Udinese, Cioffi non rinnova: il comunicato

L’Udinese, all’indomani della partita vinta per 0-4 ai danni della Salernitana, ha fatto sapere che non proseguirà il proprio rapporto con Cioffi e il suo staff tecnico. Questo il comunicato: “Si comunica che Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre.”