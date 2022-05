Europa League, la Lazio sarà tra le teste di Serie: i dettagli

La rete convalidata al giocatore biancoceleste Francesco Acerbi nella partita tra la Lazio e lo Spezia torna protagonista nel confronto fra i direttori di gara e i giornalisti alla fine del campionato. Gianluca Rocchi, dopo aver trasmesso il video in cui si sente il VAR chiedersi perché l’arbitro di campo abbia fatto ripartire l’azione, analizza così l’accaduto durante la conferenza stampa: “Penso sia abbastanza chiaro quel che è successo, si fa fatica a spiegarla se non con un errore comunicativo. Abbiamo fermato a malincuore tutti e sei, non è accettabile né che l’arbitro riprenda il gioco, né che il VAR non dica niente, né che gli assistenti non dicano niente. Qui il check di fatto non è stato fatto. Io ho cercato di capire cosa possa aver portato Luca Pairetto, che tra l’altro al VAR è bravissimo e conosce la tecnologia, a questa decisione. Probabilmente dà per scontato troppe cose e l’unica preoccupazione che ha in quel momento è il recupero. Ha spostato involontariamente e inconsciamente l’attenzione su una cosa che non c’entrava niente, dando per scontato che la decisione fosse buona“.

