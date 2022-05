GdS | Lazio, tesoretto in più se Muriqi e Vavro verranno riscattati

Diciotto giocatori con il biglietto in mano, pronti ad atterrare di nuovo a Roma. Da Vavro a Muriqi, da Fares e Durmisi, passando per Kiyine e Jony: in tanti, dopo un anno in prestito, ora aspettano di capire cosa ci sarà nel proprio destino. Di questi, a parte Kiyine e Maistro a cui potrebbe essere data un’occasione in ritiro, nessuno ha possibilità di far parte del progetto della Lazio, che spera quindi che qualche squadra possa esercitare il diritto di riscatto per poter monetizzare sulle cessioni. In particolare, le attenzioni sono rivolte su Muriqi e Vavro, che hanno ben figurato negli ultimi 6 mesi: il loro prezzo per il riscatto è rispettivamente di 12 e 7 milioni di euro, cifra trattabile se Maiorca e Copenaghen volessero comprarli.

Di seguito una panoramica generale con il rendimento dei singoli giocatori:

portieri e difensori

Alia (Monterosi) – 27 presenze;

Vavro (Copenaghen) – 16 presenze da gennaio, 1 gol e 1 asssist;

Armini (Piacenza) – 20 presenze;

Fares (Torino) – 9 presenze e 2 gol con il Genoa fino a gennaio, poi il passaggio al Torino a la rottura del legamento crociato: stagione finita subito;

Durmisi (Sparta Rotterdam) – Da gennaio 9 presenze;

Ndrecka (Teramo) – 14 presenze e 1 assist.

Centrocampisti

Casasola (Frosinone e Cremonese) – 20 presenze, 1 gol e 1 assist;

Cicerelli (Frosinone) – 31 presenze, 3 gol;

Djavan Anderson (Cosenza e Zwolle) – 22 presenze e 2 assist;

Morrone (Monopoli) – 28 presenze e 3 assist;

Kiyine (Venezia) – 28 presenze, 1 gol;

Escalante (Alaves) – Da gennaio 18 presenze, 5 gol e 1 assist;

Maistro (Ascoli) – 32 presenze, 3 gol e 6 assist;

Marino (Piacenza) – 22 presenze, 1 assist;

Jony (Sporting Gijon) – Da gennaio 6 presenze.

Attaccanti:

Muriqi (Maiorca) – Da gennaio 17 presenze, 5 gol e 3 assist;

Adekanye (Crotone) – Da gennaio 4 presenze e 0 gol;

Rossi (Monopoli) – 15 presenze, 0 gol.

TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: