Scudetto 1915 | Liuzzi, Gentili e Raffa: “La soluzione più giusta sarebbe il titolo diviso tra Lazio e Genoa”

Intervenuto alla trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo”, le voci di “Tutto il calcio minuto per minuto” Ezio Luzzi, Bruno Gentili e Tonino Raffa, si sono espressi in merito all’assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915 tra Lazio e Genoa:

“Le ragioni dell’avvocato Mignogna a favore dell’assegnazione dello Scudetto a Genoa e Lazio in ex aequo sono ormai chiare, è strano che non si sia arrivati ancora a una decisione. E’ un bel rebus e un braccio di ferro che va avanti da diversi anni, ma è evidente ormai che l’assegnazione ex aequo, soluzione prospettata dall’avvocato Mignogna, sia la più giusta con il titolo diviso tra Genoa e Lazio.”

