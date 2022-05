TMW | Lazio, in 18 rientrano dal prestito: ecco i numeri della loro stagione. E per il riscatto..

Non solo in entrata, il mercato della Lazio passa dalle uscite. Il cartellino di Milinkovic, per ovvie ragioni, è quello più richiesto. Ma anche il più difficile da acquistare. Lo sanno bene i club interessati: Lotito lo ha spiegato a chiare lettere, soprattutto per le società della Serie A. Il patron non si smuove dalla richiesta di 100 milioni per il Sergente. L’agente del serbo ha avuto dei contatti con Manchester United e Psg, ma a Formello non è ancora arrivata alcuna offerta che il presidente ritenesse adeguata per il valore del centrocampista classe 1995. Ma la dirigenza sta lavorando anche sulla cessione di altri profili, a cominciare da quelli che in inverno sono andati in prestito nelle altre squadre. Il Maiorca si è fatto avanti per riscattare Muriqi. Dopo aver raggiunto una salvezza insperata, gli spagnoli farebbero carte false per tenere il centravanti kosovaro. La cifra concordata a gennaio era di 12 milioni, anche se si cerca un piccolo sconto. Per una realtà come quella del Maiorca sborsare così tanti soldi rappresenterebbe un evento unico. Ecco perché si potrebbe chiudere a un prezzo leggermente più basso, tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Muriqi è stato tra i protagonisti della permanenza in Liga del club: da quando è arrivato ha messo insieme 5 gol e 3 assist. Lui si è trovato molto bene, i tifosi lo hanno eletto a idolo assoluto. E stato addirittura coniato un coro ad personam per il Pirata. L’operazione potrebbe andare a buon line già la prossima settimana.

Discorso molto simile per Vavro, con il calciatore che vorrebbe rimanere al Copenaghen, club da cui la Lazio lo aveva acquistato nel 2019. La conferma è arrivata anche dal direttore sportivo dei danesi, Peter Christiansen: “Lui vuole davvero restare qui e noi vogliamo davvero tenerlo. C’è una terza parte, la Lazio, che deve essere accontentata con una cifra di denaro. Se si può pagare? Dipende da quant’é”. La formula con la quale era tornato in Superligaen era quella del prestito oneroso a un milione di euro con riscatto fissato a 7. Anche in questo caso basterebbe un piccolo sconto – intorno ai 5 milioni – per chiudere l’affare.

In entrata si attendono risvolti sulla questione Romagnoli: ci sono ancora diversi ostacoli da superare. Per la fascia sinistra piace Udogie dell’Udinese, mentre per la porta avanza Carnesecchi con Cragno possibile alternativa. Marcos Antoni o è atteso a Roma per le visite, mentre per Vecino sono giorni decisivi intanto ieri Ciro si è reso protagonista dell’ennesima iniziativa di beneficenza. Il capitano della Lazio, in collaborazione con Adidas, si è recato al Campo dei Miracoli di Corviale per trascorrere del tempo con tanti piccoli tifosi e portare dei doni. Parallelamente allo Stadio Olimpico si è svolta la conferenza di presentazione della partita «Insieme per l Pace», in programma venerdì sera. Sarà un quadrangolare benefico tra Lazio Women, Empoli Femminile, Nazionale delle Suore e Nazionale Calcio Attori 1971. Il Tempo/Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: