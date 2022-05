Il Tempo | Lazio, rifondazione difesa

Non è un segreto, Sarri stesso lo ha ammesso nel post gara contro il Verona: la difesa della Lazio è da rifondare. Sono stati subiti 58 gol in questa stagione, la peggior difesa della parte sinistra della classifica subito dopo l’Hellas, che ne ha subiti 59. Il nome che continua a risuonare è sempre lo stesso: Alessio Romagnoli. Potrebbe essere la settimana buona, ci sarà un nuovo incontro per limare gli ultimi dettagli. Lotito ha alzato l’offerta per lo stipendio del calciatore, arrivata a 2,8 milioni a stagione, migliorando anche i bonus. L’entourage di Romagnoli ha apprezzato e dunque abbassato le pretese. C’è da fare un ultimo sforzo per quanto riguarda le commissioni per gli agenti. La Lazio è in pole, ma non può ancora festeggiare.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro anche per Victor Chust, giovane centrale del Real in cerca di sistemazione. Ha un contratto fino al 2023 e i blancos credono molto in lui, tanto che in un eventuale accordo vorrebbero inserire il diritto di recompra.

Per la fascia sinistra è spuntato il nome di Mario Rui, vecchia conoscenza di Sarri in forza al Napoli. Rimanendo in Italia, la Fiorentina ha fatto sapere che non riscatterà Torreira, che dunque tornerà all’Arsenal e già in estate la Lazio aveva sondato il terreno per il centrocampista, ma adesso la Juve è pronta ad inserirsi.

Il Tempo

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: