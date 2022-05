Novità in apertura dell’evento “Insieme per la Pace”

Jessica Melena ha pubblicato nelle sue storie Instagram una novità riguardo l’evento che si terrà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma per il quadrangolare di beneficienza “Insieme per la Pace”, a cui sarà presente anche la moglie di Immobile. Infatti in apertura per i primi 40-45 minuti Carmine Menna (Fitness Trainer) terrà un allenamento direttamente sul campo per chi vorrà partecipare. Allenamento completamente a corpo libero, basterà semplicemente un tappetino e una fascia elastica. Naturalmente i posti sono limitati, per maggiori info basterà andare sul sito carminemenna.it.

