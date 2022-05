Lazio, filo diretto con Verona: non solo Casale

La Lazio ha puntato Carnesecchi per la porta, ha provveduto al rinnovo contrattuale di Patric fino al 2027, si appresta a chiudere gli accordi con Romagnoli, ma prenderà un altro centrale. Resta in lizza Casale, vecchio obiettivo di gennaio che può tornare di moda per 7-8 milioni. Ma ci sono un paio di soluzioni all’estero che il club sta valutando, centrali di 21-22 anni che possono rappresentare un investimento per il futuro. Occhio, però, ai rapporti con il Verona che hanno portato già all’operazione Zaccagni lo scorso gennaio. Un profilo che piace molto è quello di Ivan Ilic, classe 2001, che l’Hellas aveva riscattato la scorsa estate dal Manchester City per circa 7,5 milioni. La Lazio è intrigata, ha preso Marcos Antonio e con Ilic sarebbe proiettata sempre più nel futuro con giovani di qualità. Ilic tra l’altro è nato esterno offensivo, può fare la mezzala o il regista. La valutazione non è inferiore ai 20 milioni. E l’operazione si potrebbe fare soltanto nel caso di uscita di Luis Alberto, che non è incedibile. Mentre per Milinkovic-Savic il discorso è chiaro: Lotito per ora non si sposta dalla valutazione di 100 milioni, bonus compresi. Aggiornamento su Allan e Vecino: il primo è una pista molto complicata per il suo ingaggio, l’ormai ex Inter è un’idea cullata da gennaio ma per il momento non ci sono stati affondi. AlfredoPedullà.com

