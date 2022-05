Aia, Sozza premiato come miglior arbitro esordiente 2022

Sul sito dell’Aia viene riportato l’evento in merito alla rinomata cerimonia di Canicattì in onore del Giudice Rosario Livatino, organizzata a cadenza annuale dalla Sezione AIA di Agrigento. In questa cerimonia sono stati premiati due arbitri: Ayroldi per la stagione 20-21 e Sozza per la stagione 21-22 come miglior arbitro emergente.

L’arbitraggio mi ha dato molto nella crescita personale, un bagaglio umano che porterò sempre con me. Questo Premio – ha detto Sozza – mi gratifica sia per ciò che rappresenta, i valori di giustizia e legalità, sia perché ricambiano l’impegno con cui mi applico in campo e i sani principi che accompagnano la mia quotidianità”. Questo invece il commento di Giovanni Ayroldi: “Ricevere questo riconoscimento è davvero un grande onore. Innanzitutto perché i capisaldi della vita del magistrato commemorato sono gli stessi che contraddistinguono noi arbitri; inoltre, dati i miei 30 anni, mi sento un po’ come… il ‘Giudice Ragazzino’, guidato dai principi della legalità già da giovanissimo” si legge sul sito.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: