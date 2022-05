Nozze in arrivo per Felipe Anderson: la sua Lohanne ha detto sì! – FOTO

Questa sera si è svolta la gara di ritorno per la qualificazione in Serie A tra Pisa e Monza e a scamparla sono stati i lombardi. La qualificazione si è svolta in due gare: l’andata è stata vinta dal Monza in casa per 2-1, il ritorno si è giocato in Toscana ed è terminata 3-4 sempre a favore dei biancorossi. Era partito forte il Pisa, che a 10 minuti dal fischio di inizio già conduceva la gara per 2-0. Il Monza ha poi accorciato le distanze al 20′ per poi trovare il pareggio al 79′. A pochi secondi dallo scoccare dei minuti di recupero, ecco che il Pisa passa di nuovo in vantaggio arrivando così ai tempi supplementari. Ed è qui che, in soli 5 minuti, il Monza prende il possesso della gara e la ribalta, portandosi sul 3-4 e ottenendo così la prima storica qualificazione in Serie A.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: