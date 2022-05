CdS | Romagnoli, Lotito prepara l’assalto finale

La trattativa di mercato per Romagnoli dura da mesi ma l’accordo ancora non c’è. Lotito era partito basso, ma ora è arrivato ad offrire 2,5 milioni più bonus. Romagnoli era partito alto, 3,3 milioni più bonus, ma ora è sceso a 3 milioni più bonus per poter chiudere con la Lazio e coronare il sogno di una vita, essendo tifoso dichiarato. L’ultimo incontro tra le due parti risale al 18 maggio, da quel giorno ci sono stati diversi contatti telefonici per raggiungere un’intesa. Sembra che la distanza da colmare sia di circa 500mila euro e per unirsi in matrimonio la Lazio e il difensore potrebbero incontrarsi a metà strada, tra i 2,7 e i 2,8.

Qualora non arrivasse Romagnoli, si punterebbe tutto su Ferrari del Sassuolo, ma non può essere l’unico acquisto. Considerando che Acerbi probabilmente andrà via, la Lazio si sta muovendo su Victor Chust, di proprietà del Real Madrid ma ha giocato l’ultima stagione col Cadice. In settimana è previsto un contatto tra le due società per l’acquisto del difensore, ma i Blancos vogliono inserire il diritto di recompra. L’operazione ha il costo di circa 5 milioni di euro.

La Lazio ha bisogno di almeno due centrali e, oltre alle situazioni già avviate con Romagnoli e Chust, Sarri tiene in corsa anche Casale del Verona. Lo considera pronto e con ampi margini di crescita. E’ gestito dallo stesso manager di Hysaj e può fare da ponte tra i due club. La valutazione è tra i 12 e i 15 milioni, ma per i biancocelesti è troppo alta, ecco perché si guarda all’estero. E’ spuntato il nome di Diop, 25 anni, del West Ham.

