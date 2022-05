Il Messaggero | Lazio, Maurizio c’è: firmerà fino al 2025

Quella del rinnovo tra la Lazio e Sarri è una telenovela che dura da mesi, ma sembra finalmente essere giunta ad un punto di svolta. Da dicembre a maggio, dopo 5 mesi le firme stanno per arrivare e sanciranno il rinnovo fino al 2025. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, proprio ieri c’è stato uno scambio di mail tra la società e gli avvocati del mister in cui in allegato c’erano i documenti: ciò significa che la firma sta per arrivare. il Comandante si è deciso a sposare la causa biancoceleste, non solo a parole (come aveva già fatto in diverse occasioni), ma anche ufficialmente.

Lo snodo principale è stato il mercato. Sarri non ha digerito il modus operandi delle prime due sessioni con lui in panchina, per questo ha preteso di essere ascoltato e di ottenere subito i calciatori che andranno a sostituire i titolari Leiva, Strakosha, Acerbi e Luiz Felipe. Ecco perché la società si sta muovendo molto velocemente su più fronti, da Carnesecchi a Romagnoli, passando per Casale, che Sarri preferirebbe a Chust. Sulla fascia il prediletto è Emerson Palmieri, con Parisi come alternativa. Milinkovic e Luis Alberto potrebbero salutare qualora arrivassero le offerte giuste e Leiva ha salutato, ecco perché si guarda anche per rinforzare il centrocampo. Il primo ad arrivare dovrebbe essere Marcos Antonio, ma Sarri punta anche Loftus-Cheek o Allan, tenendo sempre in considerazione Ilic. In attacco si spera sempre in Mertens, mentre Tare sta cercando di trattenere Cabral.

