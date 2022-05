Inno Roma in classe, la Lazio invia fumetti sulla storia biancoceleste

Da alcuni giorni si parla del gesto di una maestra della scuola primaria Caterina Usai, la quale ha “costretto” i suoi alunni a cantare l’inno della Roma in seguito alla vittoria in Conference League. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la Lazio, per far valere la “par condicio” di cui la maestra stessa ha parlato, ha spedito a tutti i bambini della classe un fumetto sulla storia della S.S. Lazio. In particolare a portare avanti il gesto sono stati il Lazio Club Campidoglio assieme alla Società Sportiva Lazio e con il supporto della Fondazione S.S. Lazio 1900. L’intento è quello di diffondere la cultura legata alla Lazio richiamando anche alla storia e riorganizzando l’anno scolastico con elementi importanti della storia biancoceleste, in ogni sua sezione diversa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: