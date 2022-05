Memorial Daniel Guerini, il cantante Ludwig sarà presente all’evento – VIDEO

Il 3 giugno prenderà il via allo Spes Montesacro, in via dell’Ateneo Salesiano 82, il primo Memorial per Daniel Guerini, ragazzo della Lazio Primavera venuto a mancare lo scorso anno. In vista di questo evento che durerà fino al 5 giugno e vedrà sfidarsi Lazio, Roma, Torino, Fiorentina, Totti Sporting Club e Montesacro nell’arco delle tre giornate, ci sarà la partecipazione di Ludwig. Il cantante ha fatto sapere della sua presenza attraverso un video pubblicato sul profilo social dell’evento: “Sono veramente felice di partecipare al primo Memorial di Daniel Guerini. Saranno tre giorni di divertimento, festa, gioco per ricordare al meglio un grande amico, fratello e un grande campione. Ci vediamo lì!”. Di seguito il post pubblicato sulla pagina memorialdanielguerini di Instagram: “Un grande amico, un fratello e un grande un Campione” 💙 anche @ludwigofficial sarà con noi // Vi aspettiamo il 3,4 e 5 Giugno. #MemorialDanielGuerini #GueroPerSempre”.

