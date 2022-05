Muriqi, il giocatore ha trovato l’accordo con il Maiorca: i dettagli

Il giocatore Vedat Muriqi ha espresso la sua volontà di voler rimanere con il Maiorca. Come riporta il quotidiano Ok Diario, il calciatore biancoceleste avrebbe trovato l’accordo con il club spagnolo per i prossimi quattro anni. Ora però, viene la parte più difficile: il Pirata dovrà essere riscattato per 12 milioni di euro. La trattativa con il presidente della Lazio Lotito e Tare sarebbe aperta, a Formello possono fare uno sconto e arrivare a 10 milioni. La proprietà spagnola ha dato l’ok per dare priorità all’affare, c’è la volontà di chiudere subito. I soldi però sono molti. Se Muriqi dovesse essere riscattato a 10 milioni di euro per il Maiorca si tratterebbe dell’operazione più costosa della storia della società.

