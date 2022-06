Cadice, il Ds Cordero: “Cercheremo di portare qui Escalante”

La stagione è ormai alle porte, e il calciomercato è entrato già nel vivo. Tanti i nomi in entrata per le varie squadre di Serie A e non, tra affari già chiusi e possibili trattative. In casa Lazio, sono diversi i profili fuoriusciti dopo i termine del campionato, che sdisegnerebbero la squadra di Sarri che verrà. Tuttavia, i biancocelesti avranno molto da fare anche sul fronte uscite, con diversi giocatori pronti a far ritorno nell Capitale dopo le esperienze all’estero. Alcuni di loro però, sembrerebbero aver fatto breccia nei club che li hanno accolti: da Vedat Muriqi, che è piaciuto al Mallorca, a Denis Vavro con il suo ritorno al Copenaghen fino a Gonzalo Escalante con l’Alaves. Quest’ultimo, avrebbe fatto una buona impressione in terra spagnola, tanto da destare l’interesse di un altro club, ovvero il Cadice, squadra de La Liga arrivata quartultima quest’anno. La conferma arriva direttamente dal Ds Jorge Cordero, che si è espresso così ai microfoni di La Jugada:

“Abbiamo parlato con lui a gennaio, ma alla fine ha scelto l’Alavés perché conosceva Mendilibar. Escalante è sul mercato e se l’opzione ci convince tutti, avrà il via libera e cercheremo di portarlo qui”.

