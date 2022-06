Calciomercato Lazio, per Romagnoli arriva l’interesse di una società spagnola

La Lazio sta studiando per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, che ha voluto dal presidente laziale Claudio Lotito delle rassicurazioni in merito agli acquisti che verranno effettuati quest’estate. Come riporta La Repubblica, sono giunti interessi per Alessio Romagnoli, obiettivo principale del club biancoceleste, da parte del Valencia e di Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore degli spagnoli ha già lavorato con il difensore al Milan e lo vorrebbe portare a giocare in Spagna.

