Il Tempo | Valencia su Romagnoli, la Lazio deve rilanciare

Arriva l’ufficialità del rinnovo di Sarri con tanto di benaugurante like sui social di Sergej Milinkovic Savic ma si complica l’affare Romagnoli. Ieri il comunicato del club: «Sarri ha rinnovato prolungando la scadenza dell’accordo fino al 2025». Tutto ok, nessuna clausola, si va avanti insieme. Il tecnico spera con il centrale milanista al centro della difesa, trattativa difficile che si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. Il capitano del Milan ha un altro corteggiatore eccellente che rischia di rovinare il piano di Lotito. Gennaro Gattuso, appena siglato l’accordo col Valencia, lo ha chiesto per rilanciare il suo nuovo club reduce da un modesto nono posto in Liga. L’offertà è di 2.8 milioni di euro a stagione, quella della Lazio è ferma a 2.3 più bonus. La preferenza del giocatore è sempre quella di vestire la maglia della squadra per cui ha sempre tifato sin da ragazzo, ma Lotito deve arrivare ai 3 milioni iniziali. Il Valencia fa sul serio (anche Galliani vorrebbe rinforzare il suo Monza con Alessio) e, in attesa di un eventuale ma non certo rilancio del Milan con la nuova proprietà, il presidente bianccoceleste è alle strette: può contare sull’ok del giocatore che però (giustamente) aspetta un ulteriore sforzo della Lazio. Arriverà? Difficile fare previsioni, Sarri incrocia le dita mentre sarebbe fondamentale che il diesse Tare riuscisse a piazzare in questi giorni oltre a Vavro al Copenhagen (entreranno 5.5 milioni) anche Muriqi al Maiorca più Escalante al Cadice per portare a casa altri 12 milioni. Queste operazioni sbloccherebbero l’indice di liquidità e darebbero la spinta a Lotito per alzare l’offerta a Romagnoli. Inoltre sarebbe fondamentale che i possibili acquirenti di Acerbi (Inter e Juve, finora) trovassero i 5 milioni richiesti per il cartellino e liberare il posto allo stesso Romagnoli.

Più passano i giorni, però, e le possibilità di prendere il centrale del Milan che si svincolerà a fine mese, si assottigliano anche se la Lazio conta sul gradimento del calciatore. Fronte attacco: Mertens aspetta la controproposta del «suo» Napoli, Sarri spera mentre lo scambio Zielinski-Luis Alberto è più una suggestione di mercato che una reale trattativa visto che De Laurentiis chiede 60 milioni per il talento polacco. Tra qualche giorno sarà perfezionato l’accordo con il brasiliano Marcos Antonio che freme per sbarcare nella Capitale: il costo dell’operazione sarà intorno ai 10 milioni ma resta da stabilire la formula migliore per la Lazio e per lo Shakhtar. Solo dopo il centrocampista arriverà a Roma per le visite mediche: è lui il play scelto dal club per sostituire Lieva. Prossima settimana decisiva per i prezzi e le iniziative legate alla campagna abbonamenti. Si attende l’ok di Lotito ma la volontà è di favorire il maggior numero di tifosi cercando di riscreare lo splendido clima dell’ultima sfida contro il Verona quando 55.000 spettatori colorarono l’Olimpico. Il rinnovo di Sarri è sicuramente un ottimo punto di partenza. Il Tempo\Luigi Salomone

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: