Liga, Muriqi votato come MVP nel mese di maggio – FOTO

Pian piano si sta entrando sempre più in clima calciomercato e i nomi, come al solito, si inseguono dando luogo a fantasie che in passato molto spesso sono diventate realtà.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera in casa si starebbe pensando a un Pedro bis. Si tratta di Mkhitaryan, in scadenza con la Roma e ancora senza nessun accordo. Proprio quest’oggi sarebbe attesa una risposta ai giallorossi. La strada, tuttavia, rimane complessa anche per l’interesse concreto dell’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia proprio il suo ex compagno di squadra Pedro sembra stia cercando di convincerlo già da quando sono iniziate le vacanze.

