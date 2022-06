Lazio, più punti nel girone di ritorno: ecco da quanti anni non accadeva

La stagione che si appresta ad iniziare sarà storica per la Lazio e per Stefan Radu. Come riporta questa mattina il sito Corrieredellosport.it, il difensore biancoceleste, che detiene il record di presenze con la maglia della Lazio, è pronto a rimanere ancora. Nella scorsa estate è arriva il rinnovo di contratto, ora l’intenzione è quella di prolungare l’accordo. Il classe ’86, alla Lazio dal 2008, compirà 36 anni ad ottobre. Entro il mese di luglio è prevista la firma sul nuovo contratto e sarà ufficiale.

Oltre al record di presenze con la Lazio, Radu scriverà una nuova pagina di storia della Serie A: con gli addii di Giorgio Chiellini alla Juventus e Francesco Magnanelli del Sassuolo, il difensore biancoceleste diventerà il giocatore più “fedele” tra i giocatori che giocano nel massimo campionato italiano. Il bianconero ha tagliato il traguardo delle 561 presenze con la maglia della Juventus, mentre il centrocampista del Sassuolo 520 in maglia neroverde. Radu, tornato a giocare centrale di difesa con l’arrivo in panchina di mister Sarri, ha aggiunto 12 presenze al suo record di presenze con la Lazio, collezionando 681 minuti nella passata stagione. Il totale delle presenze è di 424, totale destinato a crescere ancora, con la stagione numero 16 di Radu alla Lazio che sta per iniziare.

