Nazionale, Mancini: “Lazzari e Zaccagni? Non sono deluso da loro”. E Acerbi parte titolare…

A poche ora dalla sfida della Nazionale italiana contro la Germania per la gara valida per la Nations League il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport tirando anche in causa quanto successo con Lazzari e Zaccagni, oltre ad annunciare la formazione titolare(“Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini“). Queste la sue parole: “50 presenze da ct della Nazionale? Poteva essere un po’ meglio. 50 presenze da ct sono tante, fa piacere e vanno festeggiate un po’. Bologna nel destino? Ci portò fortuna con la Nations League di tre anni fa speriamo ne porti anche in questo caso. Stasera sarà una partita un po’ diversa. Nuovo corso Italia? Ci vuole un po’ di tempo, non qualche mese, poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita. Lazzari e Zaccagni? “Devo accettare quello che mi dicono. La Nazionale per i più giovani deve essere un punto di arrivo. Deluso? No, sono cose capitano, dobbiamo accettare quello che i ragazzi ci dicono”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: