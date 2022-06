Nazionale, Sconcerti: “Contro la Germania mi sono piaciuti Pellegrini e Scamacca, no Acerbi”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è morto a 91 anni lo storico giornalista sportivo e voce del Tennis Gianni Clerici. La sua saluta era peggiorata negli ultimi tempi, dopo esser stato colpito da un ictus nel 2020. Dopo una breve parentesi come tennista professionista, dove è stato anche campione italiano in doppio, dal 1956 si avviò a una carriera da giornalista in cui trovò la propria dimensione prima sulla carta stampata e poi come telecronista, diventando la voce italiana del Tennis in coppia con Rino Tommasi e iscrivendo il suo nome nella International Tennis Hall of Fame.

