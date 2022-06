TuttoSport | La Lazio va in pressing su Casale

Fra due settimane si saprà il futuro di Cabral. La Lazio ha fatto scadere i termini per il riscatto dell’attaccante, ma ha comunque intenzione di confermarlo in rosa. Questa strategia servirebbe ad abbassare le pretese dello Sporting Lisbona sul prezzo stabilito a gennaio, quando è arrivato alla Lazio. L’affare può chiudersi intorno ai 4-5 milioni, non di più, perché bisogna centrare colpi in ogni reparto.

Lo Sporting sta scendendo gradualmente con le richieste, attirando l’attenzione di altri club. Dal canto suo, la Lazio ha notato lo spirito di sacrificio mostrato dal calciatore in questi sei mesi. Inoltre, Sarri ha dato l’ok per la sua permanenza perché preferirebbe tenere un calciatore che ha già conosciuto piuttosto che una scommessa e ripartire da zero.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

